شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ مدير «الطاقة الذرية» الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً برفاييل كروسي لتهنئته بمناسبة تقلده منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتمنى سمو ولي العهد التوفيق لكروسي في مهامه، مجددا سموه التأكيد على تعاون المملكة وتنسيقها مع الوكالة الدولية لتمكين الطاقة الذرية من الإسهام في قطاع الطاقة الوطني السعودي.

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