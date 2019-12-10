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شكرا لقرائتكم مصادرة 89 ألف عبوة عطر فاسدة في #جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مصادرة 89 ألف عبوة عطر فاسدة في #جدة
كانت في أحد الأحواش العشوائية
متابعات الخليج 365 - جدة
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، خلال جولاتها الرقابية في جدة، أحد الأحواش العشوائية تابعًا لمنشأة تجارية، يتم فيه تخزين الزيوت العطرية منتهية الصلاحية.
وأكدت التجارة، في تغريدة لها مساء اليوم الثلاثاء عبر تويتر، أنه تم مصادرة أكثر من مليون جرام من المواد العطرية و89 ألف عبوة عطر مخالفة.
ولفتت التجارة إلى أنه بناء على المخالفات المذكورة تم استدعاء مسؤول المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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