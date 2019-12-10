مصادرة 89 ألف عبوة عطر فاسدة في #جدة

2019-12-10

متابعات الخليج 365 - جدة

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، خلال جولاتها الرقابية في جدة، أحد الأحواش العشوائية تابعًا لمنشأة تجارية، يتم فيه تخزين الزيوت العطرية منتهية الصلاحية.

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وأكدت التجارة، في تغريدة لها مساء اليوم الثلاثاء عبر تويتر، أنه تم مصادرة أكثر من مليون جرام من المواد العطرية و89 ألف عبوة عطر مخالفة.

ولفتت التجارة إلى أنه بناء على المخالفات المذكورة تم استدعاء مسؤول المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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