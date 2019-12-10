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سقوط شخص من فوق جبل بالجوه في #سراة_عبيدة
نُقل عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى
متابعات الخليج 365 - سراة عبيدة
باشر الدفاع المدني في سراة عبيدة، اليوم الثلاثاء، بلاغًا عن سقوط شخص من فوق جبل بالجوه إلى أسفل وادي وحتشك.
وأكد الدفاع المدني، في تغريدة له عبر تويتر، أن الشخص تعرض لإصابات، وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحالة ومكان الحادث.
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