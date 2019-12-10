شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الحرمين يستأنف رحلاته.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

يستأنف قطار الحرمين العمل غدا (الأربعاء)، من محطته في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بخمس رحلات بعد توقف دام نحو شهرين بسبب حريق محطة السليمانية، وتنفيذ مسار جديد خارج المحطة للقطار يبلغ طوله 1.5 كيلومتر، فيما وضعت الشركة المنفذة حواجز لحماية المسار.

وتحددت خمس رحلات للقدوم من المدينة المنورة، بينما تم أخذ كافة الاستعدادات لخدمة المسافرين من قبل العاملين في إدارة التشغيل والصيانة من الشباب والشابات السعوديين بمركز الحجز وصالات المحطة.