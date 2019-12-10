شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يطلق فعاليات «كتاب جدة».. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، فعاليات معرض جدة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة، على أرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة، وتستمر 10 أيام.

وثمن محافظ جدة رئيس اللجنة العليا لمعرض جدة الدولي للكتاب الأمير مشعل بن ماجد، رعاية الأمير خالد الفيصل وتشريفه بالحضور في حفل افتتاح المعرض، مبيناً أن هذا ليس بمستغرب من داعم الفكر والإبداع، ما يضمن لهذا الحدث كل التألق وتعزيز المخزون الثقافي والعناية بالكتاب وصناعة الثقافة والاهتمام بحركة التأليف والنشر بشكل عام.

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ودشن الأمير خالد الفيصل اليوم «أول موسوعة إلكترونية للشعر العربي» التي تشرف عليها وتنفذها جامعة أم القرى، مستمعاً إلى شرح عن الموسوعة التي نفذها 67 باحثاً بمركز بحوث اللغة العربية في عمادة البحث العلمي، وجرى جمعها من مصادر الشعر الموثوقة، إذ بلغت أكثر من 268 ألف بيت، لنحو 3400 شاعر من العصر الجاهلي، إلى العصر الحديث، وفق أصح الروايات مع تمام الضبط والتوثيق العلمي، فيما استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، مدير الجامعة الذي سلمه تقرير الموسوعة الشعرية. واستمع لنبذة عن الموسوعة التي جرى لأجلها توفير أحدث التقنيات البحثية على محركات البحث الإلكترونية على موقع الجامعة في خدمة الموسوعة والراغبين في الاستفادة منها بأبحاثهم العلمية.

من جهة ثانية، شهد أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور نائبه في ديوان الإمارة بمكة المكرمة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة العاصمة المقدسة وجامعة أم القرى، تهدف إلى تبادل البيانات لتحقيق التكامل في مجال المعلومات الهندسية للطرق والاجتماعية والأسرية بأنواعها المختلفة، كالبيانات والمسوحات والإحصاءات والمؤشرات وتحليلها، إضافة إلى التعاون المشترك في مجال البحوث وتنفيذها وتحكيمها، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع، وتنمية قدرات العاملين لدى الطرفين ومهاراتهم من خلال الدعوة إلى المشاركة في الدورات التدريبية وحلقات النقاش وفتح قنوات التعاون التفاعلي بين الطرفين في المجالات العلمية والبحثية والتقنية مما يحقق التكامل الإيجابي وتبادل الخبرات بين الطرفين، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

إلى ذلك، استقبل الأمير خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة جمعية دواء الخيرية الدكتور عبدالناصر باطوق، وأعضاء الجمعية. واستمع إلى شرح عن أعمال وأهداف الجمعية التي توفر الدواء في منطقة مكة المكرمة بالمجان للمرضى المحتاجين.