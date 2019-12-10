شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ تيماء يدشن «تقني وأفتخر» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - غائب سمر (تيماء)
دشن محافظ تيماء سعد بن نايف السديري، بحضور مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك فهد المطيري، صباح اليوم (الثلاثاء)، مبادرة «تقني وأفتخر» التي ينفذها المعهد الصناعي الثانوي بتيماء، بالتعاون مع مكتب التعليم بالمحافظة.
وتجول المحافظ والمدير العام على مرافق مبنى المعهد الصناعي الثانوي، وفرع كلية التقنية بتيماء. بعد ذلك تم تكريم الداعمين وشركاء النجاح لبرنامج أتقن، بحضور قادة القطاعات الحكومية من عسكريين ومدنيين وتكريم الإعلاميين.
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