شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات التسمم في محايل عسير إلى 262.. و«الصحة»: الوضع مطمئن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أكد المتحدث باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع، ارتفاع عدد الحالات التي يشتبه في إصابتها بتسمم غذائي إلى 262 حالة، وفقاً للإحصائية الأخير التي صدرت عند الساعة السادسة من مساء اليوم (الثلاثاء).

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وأضاف في بيان إلحاقي: «الوضع الصحي العام للمصابين مستقر ومطمئن، و١٩٧ حالة غادرت المستشفيات، وانخفض عدد الحالات المنومة إلى ٦٥ حالة».

وأوضح آل شايع، أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، يتابع تنفيذ توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بتقديم كافة الخدمات الصحية والطبية للمصابين.

وأشار إلى مواصلة إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق، لافتاً إلى أن جميع المرضى يواصلون الاستجابة للخطط العلاجية التي وضعها الفريق الطبي المشرف على علاجهم.