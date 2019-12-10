- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - واصل فريق أبها الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لملاقاة فريق الحزم ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهد التدريب حضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لتدريب فريق أبها عصر اليوم.
والتقى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والجهازين الإداري والفني والذين استمعوا لتوجيهاته ودعمه قبيل مباراة الحزم المقبلة .
بحضور تركي بن طلال .. أبها يواصل تحضيراته للحزمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-10
واصل فريق أبها الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لملاقاة فريق الحزم ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهد التدريب حضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لتدريب فريق أبها عصر اليوم.
والتقى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والجهازين الإداري والفني والذين استمعوا لتوجيهاته ودعمه قبيل مباراة الحزم المقبلة .
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
11:26 PM
واصل فريق أبها الأول لكرة القدم تدريباته استعدادًا لملاقاة فريق الحزم ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وشهد التدريب حضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير لتدريب فريق أبها عصر اليوم.
والتقى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والجهازين الإداري والفني والذين استمعوا لتوجيهاته ودعمه قبيل مباراة الحزم المقبلة .
، بحضور تركي بن طلال .. أبها يواصل تحضيراته للحزم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور تركي بن طلال .. أبها يواصل تحضيراته للحزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.