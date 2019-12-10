، "أردوغان" ينتظر طلبًا من حكومة "السراج" لإرسال جنود إلى ليبيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - اليونان تسعى إلى إدانةٍ دولية لاتفاق الحدود بين أنقرة وطرابلس

بعد توقيع اتفاق الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي يضمّ شقًّا أمنيًّا؛ أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء)، استعداده لإرسال جنود أتراك إلى ليبيا إذا تلقّى طلبًا من حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج.

وقال "أردوغان" في تصريح نقله التلفزيون: "فيما يتعلق بإرسال جنود، إذا قدمت لنا ليبيا مثل هذا الطلب، فيمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك، خصوصًا بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري"، وفقًا لـ"فرانس 24".



في سياق متصل طالبت اليونان الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق البحري المتنازع عليه بين تركيا وليبيا، الذي وصفته بأنه "يزعزع السلام والاستقرار في المنطقة".

وذكر المتحدث باسم الحكومة اليونانية أن الحكومة تريد أن يُعرض الاتفاق على مجلس الأمن الدولي بهدف إدانته.

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