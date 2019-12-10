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نفت بلدية محافظة ينبع صحة الفيديو المتداوَل اليوم الثلاثاء عن استمرار الإهمال، وعدم النظافة، وطفح المجاري في سوق السمك بالمحافظة.. وأكدت أنها تحتفظ بحق الرد، والرفع لجهات الاختصاص حسب الأنظمة؛ وذلك لما تسببه مثل هذه المقاطع من تأثير سلبي على سوق أسماك المحافظة، والإضرار بها دون تثبُّت.
وتفصيلاً، أكدت البلدية أن ما ذُكر بالمقطع عارٍ من الصحة، ولا يمثل حقيقة ما وقع. موضحة أن ما حصل هو عبارة عن أعمال صيانة دورية لشبكة التصريف بسوق السمك ناتجة من انسداد بالمواسير بمنطقة التقشير بسبب تراكم نواتج تقشير وتنظيف الأسماك بشكل معتاد؛ وهو ما يتطلب صيانتها دوريًّا، وهو ما تم اليوم الثلاثاء.
وأضافت: باشرت فِرق الصيانة في تمام الساعة الثامنة صباحًا العمل بالموقع، ولم يستغرق العمل لفتح الانسداد سوى 40 دقيقة.ينبع بلدية ينبع سوق السمك طفح المجاري
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 11:25 PM
أكدت أن صيانة شبكة التصريف تتم بشكل دوري بسبب انسداد المواسير
نفت بلدية محافظة ينبع صحة الفيديو المتداوَل اليوم الثلاثاء عن استمرار الإهمال، وعدم النظافة، وطفح المجاري في سوق السمك بالمحافظة.. وأكدت أنها تحتفظ بحق الرد، والرفع لجهات الاختصاص حسب الأنظمة؛ وذلك لما تسببه مثل هذه المقاطع من تأثير سلبي على سوق أسماك المحافظة، والإضرار بها دون تثبُّت.
وتفصيلاً، أكدت البلدية أن ما ذُكر بالمقطع عارٍ من الصحة، ولا يمثل حقيقة ما وقع. موضحة أن ما حصل هو عبارة عن أعمال صيانة دورية لشبكة التصريف بسوق السمك ناتجة من انسداد بالمواسير بمنطقة التقشير بسبب تراكم نواتج تقشير وتنظيف الأسماك بشكل معتاد؛ وهو ما يتطلب صيانتها دوريًّا، وهو ما تم اليوم الثلاثاء.
وأضافت: باشرت فِرق الصيانة في تمام الساعة الثامنة صباحًا العمل بالموقع، ولم يستغرق العمل لفتح الانسداد سوى 40 دقيقة.
، بلدية ينبع تنفي صحة الفيديو المتداوَل بسوق السمك وتحتفظ بحق الرد ،
المصدر : الخليج 365
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