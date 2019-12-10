، "أمين جازان": الميزانية تحمل بشائر الخير وتؤكد متانة الاقتصاد السعودي ،

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أكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن الميزانية العامة للدولة لهذا العام حملت في ثناياها الكثير من بشائر الخير ومشروعات النماء، وهذا يؤكد متانة الاقتصاد السعودي لما احتوته من أرقام ضخمة تُحقق رؤية المملكة 2030 من خلال إقرار المشروعات البلدية وغيرها من المشروعات الأخرى التي تعزز بناء الوطن وتنمية ورفاهية المواطن.
وأضاف أن المتابع للتطورات التنموية التي تحققت في هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - يشعر بالفخر والاعتزاز لما يوليانه حفظهما الله من حرص واهتمام بالوطن والمواطن من خلال إقرار البرامج والخطط والاستراتيجيات الفاعلة والناجحة.
ورفع "ابن سعيدان" بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - سائلاً المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا المباركة وأن يحفظ قيادتنا من كل مكروه.
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441 10:42 PM
قال: تحتوى على أرقام ضخمة تُحقق رؤية 2030 من خلال إقرار المشروعات البلدية
أكد أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان أن الميزانية العامة للدولة لهذا العام حملت في ثناياها الكثير من بشائر الخير ومشروعات النماء، وهذا يؤكد متانة الاقتصاد السعودي لما احتوته من أرقام ضخمة تُحقق رؤية المملكة 2030 من خلال إقرار المشروعات البلدية وغيرها من المشروعات الأخرى التي تعزز بناء الوطن وتنمية ورفاهية المواطن.
وأضاف أن المتابع للتطورات التنموية التي تحققت في هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - يشعر بالفخر والاعتزاز لما يوليانه حفظهما الله من حرص واهتمام بالوطن والمواطن من خلال إقرار البرامج والخطط والاستراتيجيات الفاعلة والناجحة.
ورفع "ابن سعيدان" بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - سائلاً المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا المباركة وأن يحفظ قيادتنا من كل مكروه.
، "أمين جازان": الميزانية تحمل بشائر الخير وتؤكد متانة الاقتصاد السعودي ،
المصدر : الخليج 365
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