رابط الاستعلام عن الدفعة 25 من برنامج حساب المواطن من خلال البوابة الالكترونية لحساب المواطن باستخدام رقم الهوية

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رابط الاستعلام عن الدفعة 25 من برنامج حساب المواطن، وذلك للتعرف على موعد إيداع الأموال في الحسابات البنكية للمستحقين، ومن الجدير ذكره أن يرنامج حساب المواطت هو عبارة عن دعم تم تقديمه من الحكومة السعودية بشكل شهري للمواطنين من أجل مساعدتهم في توفير حياة كريمة يتوافر بها كافة الاحتياجات الأساسية، وتكون هذه المبالغ للأسر محدودة الدخل.

رابط الاستعلام عن الدفعة 25 من برنامج حساب المواطن

نظراً لكثرة عمليات البحث من قبل المستفيدين من هذا البرنامج على رابط الاستعلام عن الدفعة 25 من البرنامج نقدم لكم خطوات الاستعلام، وهي:

برنامج حساب المواطن 25

سيتم بعد ساعات قليلة صرف الدفعة الخامسة والعشرين من برنامج حساب المواطن والخاصة بشهر ديسمبر، حيث أنه يتم صرف هذه الدفعات في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وذلك لمستحقي هذا البرنامج والذين تتوافر بهم الشروط، ومن أهم هذه الشروط أن يكون المواطن سعودي الجنسية، ومن الأسر محدودة الدخل، ولم يدخل إلى السجن أو دار إيواء من قبل، وألا يكون قد حصل على الدعم من قبل.