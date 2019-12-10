شكرا لمتابعة خبر عن سقوط خادمة من الدور الثالث بعد محاولتها الهروب من منزل كفيلها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجت خادمة من الموت بعد سقوطها من الدور الثالث أثناء محاولة الهروب من منزل كفيلها بحي الفيصلية. وكشفت المعلومات الأولية أن الخادمة من الجنسية الأوغندية حاولت الهروب عن طريق المواسير من الدور الثالث وباشرت فرق الهلال الأحمر الحادث حيث تم نقل الخادمة لمستشفى الملك فهد لتلقي العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة. وسنوافيكم التفاصيل.

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