بالفيديو.. جريان السيول في الحريق جنوب غرب الرياض

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الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو، جريان السيول في محافظة الحريق جنوب غرب الرياض مساء اليوم الثلاثاء، إثر هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق.
ويذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة زخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول.
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