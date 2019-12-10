شكرا لمتابعة خبر عن «المرور» تكشف الحالة التي يمكن فيها لغير مالك المركبة قيادتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت الإدارة العامة للمرور، من قيادة غير مالك المركبة لها؛ إلا بموجب تفويض رسمي. وذكرت المادة الـ17 من نظام المرور، أنه « لا تجوز قيادة المركبة من قبل شخص غير مالكها – عند الخروج بها من المملكة – إلا بموجب تفويض، وفق ما تحدده اللائحة ».

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