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عدن - ياسمين التهامي - نشرت إيفانكا ترامب، إبنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر حسابها على "إنستغرام" صورة من طفولتها لفتت أنظار عدد كبير من المتابعين.

وظهرت فيها وهي تساعد والدتها في تحضير مائدة عيد الشكر. وأشارت الكثير من التعليقات إلى أنها كانت ولا تزال جميلة. ولفت بعض المتابعين إلى أن ملامحها قريبة جداً من ملامح ابنتها.

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إيفانكا ترامب تشعل المواقع بنشر صورة مثيرة من طفولتها.. شاهد كيف كانت ‘‘قبيحة‘‘ ؟!

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في حين علق آخرون، بأنها لم تكن بالجمال ذاته التي هي عليه اليوم، وأن كثيرا من ملامحها تغيرت.

وحققت الصورة أكثر من 175 ألف إعجاب. وتعليقاً كتبت إيفانكا: "السعادة صنع منزلي".

ويشار إلى أنها أشعلت المواقع في وقت سابق من هذا الشهر (نوفمبر 2019) بسبب صور التقطت لها أثناء زيارة قامت بها للمغرب حيق التقت عدداً من النساء.

وتعليقاً عليها كتبت: "كان من دواعي سروري لقاء هؤلاء النساء المغربيات القويات واللواتي أصبحن الآن مالكات".