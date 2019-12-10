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عدن - ياسمين التهامي - أصدر وزير خارجية مملكة البحرين خالد بن أحمد آل خليفة بيانا للتعليق على غياب أمير قطر عن قمة الرياض.

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عاجل : المملكة تصدر بيانا ناريا لغياب أمير قطر عن القمة الخليجية في الرياض

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وعبر بن أحمد، عن أسفه لما وصفه بـ"عدم جدية" قطر في إنهاء الأزمة الخليجية، مشددا على تمسك الدول الأربع السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر بمطالبها المقدمة للدوحة قبل عامين.

وقالت خارجية البحرين في بيان، اليوم الثلاثاء "أعرب خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية عن أسفه لعدم جدية دولة قطر في إنهاء أزمتها مع الدول الأربع، وهو الأمر الذي كان واضحًا تمامًا في طريقة تعاملها مع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج.. وسلبيتها الشديدة والمتكررة بإرسال من ينوب عن أميرها دون أي تفويض يمكن أن يسهم في حل أزمتها".

وشدد وزير الخارجية البحريني "دولنا تتمسك تمامًا بموقفها وبمطالبها المشروعة والقائمة على المبادئ الست الصادرة عن اجتماع القاهرة في الخامس من يوليو من العام 2017".