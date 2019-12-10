شكرا لقرائتكم خبر عن هند البلوشي تفجر مفاجأة بشأن زواجها وحقيقة خلافها مع حياة الفهد .. وتكشف مادار بينها وبين رامز جلال ‘‘سرًا‘‘ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة الكويتية هند البلوشي، عدم صحة الأنباء المتداولة حول زواجها، بعد انتشار صورة لها مع الفنان العراقي بلال الشامي، وهي بفستان الزفاف، مؤكدة أنه مشهد من مسلسلها الجديد ”هي وبناتها“.

وبيّنت هند خلال لقائها في برنامج ”ع السيف“، أنها طلبت عدم عرض حلقتها ببرنامج ”رامز في الشلال“، المذاع رمضان الماضي، قائلة إنه بالنسبة لشخص رامز جلال فهو إنسان خلوق.

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هند البلوشي تفجر مفاجأة بشأن زواجها وحقيقة خلافها مع حياة الفهد .. وتكشف مادار بينها وبين رامز جلال ‘‘سرًا‘‘ (فيديو)

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وأشارت إلى أنها وصلت لمرحلة الانهيار خلال فقرات برنامج رامز، وخرج منها كلام غير لائق، حيث كانت تجهل أنه برنامج رامز جلال، ما دفعها إلى الرفض القاطع بعدم إذاعة الحلقة.

وحول حقيقة خلافها مع مواطنتها الفنانة حياة الفهد، قالت هند: ”أم سوزان أمي الثانية، وإن كان فيه عتب للغالية فعتبي عليك، تمونين على العين والراس من فوق.. وإن كان فيه زعل اجيلك لعندك وأبوس راسك“.

وأردفت: ”وصلني كلام أنها حاطة عليا، لكن وجه بوجه ما حصل شي بينا، وليا الشرف أنه بعد 15 سنة أرجع وأقف قدامها، وبنتظر هاللحظة“.

ونوّهت بأن الغيرة موجودة في كل مكان في العمل وفي البيوت أيضا، قائلة إن الغيرة سلاح ذو حدين، قد يكون جميلاً أحيانًا وبشعًا كثيرًا في مواقف أخرى، مضيفة: ”يا بخت من قدر يضبط هذا الشعور، ضبط النفس مهم، وهذا كله يروح بالقناعة“.