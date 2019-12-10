خادم الحرمين يُقيم مأدبة غداء لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون

أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، في قصر الدرعية، مأدبة غداء تكريماً لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشاركين في القمة الخليجية بالرياض. وعقب المأدبة ودّع خادم الحرمين الشريفين إخوانه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون، متمنياً لهم سفراً سعيداً.

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