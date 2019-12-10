قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم (الثلاثاء): “إن استقرار لبنان بالغ الأهمية بالنسبة للسعودية”.
وذكر وزير الخارجية أنه لن يستبق الحكم على مؤتمر لدعم لبنان من المقرر عقده هذا الأسبوع في باريس وأنه سينتظر نتائج هذا المؤتمر، وفقاً لـ”رويترز”. ورداً على سؤال بشأن المساعدات للبنان، لفت الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحفي بعد القمة الأربعين لدول مجلس التعاون التي عقدت في الرياض، إلى أن شعب لبنان ونظامه السياسي بحاجة إلى إيجاد طريق للمضي قدماً يضمن استقرار لبنان وسيادته.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية: استقرار لبنان بالغ الأهمية للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.