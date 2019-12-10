وفاة طفل بعد اشتباه بحمى الضنك في مضايا جازان

أكد مصدر، أن طفلًا يبلغ من العمر 9 سنوات توفي متأثرًا بإصابته باشتباه بحمى الضنك الناتج عن ارتفاع في درجة الحرارة، وذلك في بلدة المضايا التابعة لمركز الحكامية بأحد المسارحة في جازان.

وقال المصدر: إن الطفل لا يعاني من أي مرض سابق بل أصيب بارتفاع في درجة الحرارة ما أدى إلى وفاته في ظل انتشار الباعوض الناقل لحمى الضنك وزيادة نسبة حالات الإنفلونزا الموسمية الخطيرة. الجدير بالذكر أن أغلب المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجازان تستقبل هذه الأيام عدة حالات في ارتفاع بدرجات الحرارة التي قد تصل إلى 40 درجة بحسب صحيفة “المواطن”.