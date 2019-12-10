“الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة يومي الخميس والجمعة

تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية خلال يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وذكرت الأرصاد أن التقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار في الطقس ستتمثل في هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى غزيرة يصاحبها تساقط البرد، مع رياح نشطة مثيرة للغبار تصل سرعتها إلى 45 كلم في الساعة أو أكثر.

وأشارت الأرصاد إلى أن بعض المحافظات في مناطق المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية ستتأثر بهذه التقلبات الجوية يوم الخميس. فيما ستتأثر بعض محافظات مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم والشرقية والباحة وعسير وجازان بالتقلبات يومي الخميس والجمعة.