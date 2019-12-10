ملخص تصريحات وزراء “العدل” و”الصحة” و”الإسكان” و”العمل” في ملتقى الميزانية

نظمت وزارة المالية – اليوم (الثلاثاء) في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات – ملتقى ميزانية 2020 بحضور كل من وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني، ووزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير العمل المهندس أحمد الراجحي. ملخص تصريحات وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني: حقق المرفق العدلي منجزات أسهمت في رفع كفاءة الأداء وتجويد ومأسسة العمل القضائي والتوثيقي.

شهد قطاع القضاء في 2019 إطلاق: المركز الموحد لتدقيق الدعاوى، وتفعيل الاستئناف مرافعةً على مرحلتين، وتفعيل مبادرة المصالحة والتراضي عن بعد، وإنشاء مركز العمليات لمتابعة أعمال القضاء العدلي.

تقدمت المملكة في تقرير التنافسية العالمية لعام 2019م، في مؤشر “استقلال القضاء” ثماني مراتب، واكتملت كذلك منظومة القضاء المتخصص.

دشنت الوزارة خلال 2019 صندوق النفقة لضمان صرف النفقة للمستفيدين دون تأخير، وأطلقت مشروع رقمنة إجراءات التقاضي، وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا.

ستعمل الوزارة خلال 2020 على إطلاق المحاكم النموذجية، وبوابة “ناجز” المتضمنة 200 خدمة إلكترونية، ومشروع نمذجة الإجراءات القضائية، ورفع جودة التبليغات القضائية للشركات.

كما ستعمل على التحول نحو نموذج مطور لإدارة الجلسات القضائية، وإطلاق برنامج متخصص للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وإطلاق مركز تهيئة الدعاوى.

في قطاع التنفيذ، تسعى الوزارة لتحقيق تأسيس حوكمة إجرائية فاعلة، وتحقيق التحول الرقمي الشامل، والعمل على تأسيس تنفيذ قضائي ناجز، وذلك بعد إطلاق وحدة التنفيذ المركزي في 2019.

كما تسعى الوزارة في 2020 إلى إطلاق منصة “نافذ” للسندات التنفيذية، وإطلاق منظومة الإسناد المركزي التنفيذي، وتطوير منصة لعمليات التنفيذ الداخلية، وإطلاق المزاد الإلكتروني، وأتمتة عمليات مقدمة خدمات التنفيذ.

كما تهدف إلى الاستغناء عن الصكوك العقارية الورقية والتحول للوثيقة الرقمية، وإطلاق مشروع الإفراغ العقاري إلكترونيا، وإتاحة إصدار الوكالات الإلكترونية في جميع دول العالم التي فيها تمثيل دبلوماسي للمملكة. ملخص تصريحات وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة: تسعى الوزارة للتوسع في مجال الرعاية التخصصية، وزيادة عدد المستشفيات، وتفعيل تقنيات الذكاء الصناعي في تقديم الخدمات الصحية، ومنع استخدام الزيوت المهدرجة مطلع العام القادم.

كما تسعى الوزارة إلى إطلاق تطبيق موحد للخدمات الصحية، وستواصل كذلك التركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية، واتباع أفضل الإجراءات الفاعلة لرعاية وخدمة المرضى، وإتاحة خيارات متعددة لتقديم الرعاية الصحية.

لدى الوزارة العديد من المشاريع والبرامج النوعية المختلفة التي ستطلق في الفترة القادمة في عدد من المناطق والمحافظات والتي ستمثل بمشيئة الله إضافة مميزة لمنظومة الخدمات الصحية. ملخص تصريحات وزير الإسكان ماجد الحقيل: تستهدف الوزارة خلال 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة من خلال توفير مختلف الحلول والخيارات السكنية والتمويلية.

الشراكة مع القطاع الخاص من مطولين ومقاولين وممولين أسهم في تحقيق منجزات تصبّ في خدمة الوطن والمواطن.

سيتم خلال 2020 ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاصّ، وتطوير 72 مخططاً جديداً توفّر 90 ألف قطعة أرض جديدة.

مع نهاية 2020 يُتوقع الوصول إلى 204 آلاف قرض جديد بقيمة 100 مليار ريال. ملخص تصريحات وزير العمل المهندس أحمد الراجحي: جرى في عام 2019 تأسيس 2843 مؤسسة وجمعية أهلية، بزيادة قدرها 26% عن العام الماضي، وتم تقديم 600 مليون ريال دعماً للجهات الأهلية للإسهام في تحقيق أهدافها.

دشنت الوزارة منصة “قوى” الإلكترونية التي تتيح للقطاع الخاص الحصول على التأشيرات بشكل فوري، وألغتْ الوزارة كل اللجان التي تعيق تأخير الحصول على التأشيرات.

أسست الوزارة شركة عمل المستقبل لتفعيل أنماط العمل الحديثة وغير التقليدية، مثل العمل عن بعد والعمل المرن والعمل الحر.

تجاوزت الوزارة مستهدف 2020 في مؤشر حصة المرأة في سوق العمل، وصدرت قرارات وزارية لتوطين 595 ألف وظيفة تحقق منها 175,900 وظيفة مع نهاية سبتمبر الماضي.

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