︎
.
تستضيف الرياض المعرض السعودي للعطور والعود والبخور ومستلزماتها (إحساس)” تحت رعاية صاحبة السمو الملكي سمو الأميرة سلطانة بنت منصور بن سعود آل سعود، والذي تنظمه شركة لقاء عالمي لتنظيم المعارض والمؤتمرات وذلك بفندق فوكو الرياض خلال الفترة من 3-6 جمادى الأول 1441هـ الموافق 29 ديسمبر -1 يناير 2020م.
معرض (إحساس) هو المنصة الاستثنائية الرائدة المخصصة في العطور والعود والبخور ومستلزماتها حيث يجمع الشركات والمصانع الرائدة المتخصصة تحت سقف واحد .
ويعزز المعرض دوره كمركزية التقاء تفاعلية للشركات والمُصنِّعين والموردين والأفراد والمهتمين وكافة أقطاب هذا القطاع الاستراتيجي الذي يأخذ بريق وسحر هذا القطاع ، ويقدم فرصة استثنائية لتعزيز التواجد في السوق وعرض كافة منتجات هذه الشركات والخدمات الحالية والمستقبلية.
وسيشارك في المعرض اكبر الشركات المحلية السعودية الخاصة في العطور والعود والبخور، حيث ان الراعي الإستراتيجي للمعرض شركة فيصل الدايل للعطور ، والراعي الرئيسي نفيس للعطور، والراعي الماسي محمد القرشي، والراعي البلاتيني السلمان للعود والراعي الذهبي هابينس للعطور وكباء للعطور ومابل للعطور والراعي الفضي رؤية للعطور وعين للعطور وخزار للعطور، والراعي المشارك برشلونه للعطور ودير بيوتر للعطور وجوستو للعطور ولوريت للعطور ورايا الماسية للعطور ورساس للعطور .
كانت هذه تفاصيل خبر #الرياض تستعد لتعطير أجوائها و تحتضن #معرض_إحساس_للعطور @secopa16 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.