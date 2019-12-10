الرياض تستعد لتعطير أجوائها و تحتضن #معرض_إحساس_للعطور @secopa16

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تستضيف الرياض المعرض السعودي للعطور والعود والبخور ومستلزماتها (إحساس)” تحت رعاية صاحبة السمو الملكي سمو الأميرة سلطانة بنت منصور بن سعود آل سعود، والذي تنظمه شركة لقاء عالمي لتنظيم المعارض والمؤتمرات وذلك بفندق فوكو الرياض خلال الفترة من 3-6 جمادى الأول 1441هـ الموافق 29 ديسمبر -1 يناير 2020م.

معرض (إحساس) هو المنصة الاستثنائية الرائدة المخصصة في العطور والعود والبخور ومستلزماتها حيث يجمع الشركات والمصانع الرائدة المتخصصة تحت سقف واحد .

ويعزز المعرض دوره كمركزية التقاء تفاعلية للشركات والمُصنِّعين والموردين والأفراد والمهتمين وكافة أقطاب هذا القطاع الاستراتيجي الذي يأخذ بريق وسحر هذا القطاع ، ويقدم فرصة استثنائية لتعزيز التواجد في السوق وعرض كافة منتجات هذه الشركات والخدمات الحالية والمستقبلية.

وسيشارك في المعرض اكبر الشركات المحلية السعودية الخاصة في العطور والعود والبخور، حيث ان الراعي الإستراتيجي للمعرض شركة فيصل الدايل للعطور ، والراعي الرئيسي نفيس للعطور، والراعي الماسي محمد القرشي، والراعي البلاتيني السلمان للعود والراعي الذهبي هابينس للعطور وكباء للعطور ومابل للعطور والراعي الفضي رؤية للعطور وعين للعطور وخزار للعطور، والراعي المشارك برشلونه للعطور ودير بيوتر للعطور وجوستو للعطور ولوريت للعطور ورايا الماسية للعطور ورساس للعطور .

