نائب رئيس الوزراء العماني يغادر الرياض

غادر السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان والوفد المرافق له الرياض اليوم، عقب مشاركته في أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي اختتمت أعمالها في الرياض اليوم.
وكان في وداعه في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي -الوزير المرافق- ومندوب عن المراسم الملكية.
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