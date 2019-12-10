الجامعة العربية: زيارة «بولسونارو» لمستوطنات إسرائيل «انتهاك قانوني»

استنكرت جامعة الدول العربية قيام رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بجمهورية البرازيل النائب «إدواردو بولسونارو» بزيارةٍ لمستوطنة «بساغوت» الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلّة بالضفة الغربية، محذرةً من أن مثل هذه الخطوات ستؤثر سلبًا في العلاقة العربية مع البرازيل.

وأعرب الأمين العامّ المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد أبو علي، في تصريح له اليوم، عن قلقه إزاء هذا العمل الذي يشكل انتهاكًا صريحًا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2334 بشأن رفض الاستيطان الذي نصّ على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض التي احتلتها بعد العام 1967.

وأكد أن مثل هذه الخطوات المؤسفة من شأنها تشجيع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار في التوسع في بناء المستوطنات، وممارسة العنف والوحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وهو ما يقوض أي احتمال لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب.