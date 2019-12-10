بالصور.. «إرشاد العزيزية» يكرّم المدارس والمرشدين والطلاب المتفوقين

نظمت شعبة التوجيه والإرشاد بمكتب العزيزية بالرياض حفل «التكريم والوفاء»، برعاية شركة «آفاق»، تحت إشراف مدير المكتب، خالد بن زيد الدريهم، وحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد، عبدالرحمن بن حمود السبيل.

كما شارك في الحفل مشرف التوجيه والإرشاد، سعود الحربي، وجمع من قادة المدارس والمرشدين وأولياء أمور الطلاب ومشرفي ومديري مدارس أفاق الأهلية، فيما تم تكريم 3 مدارس متميزة في برنامج السلوك المتميز.

شمل التكريم أيضًا: 5 مدارس متميزة في برنامج الأسبوع التمهيدي، كما تم تكريم 9 من المرشدين المشاركين في عملية التكليف، و9 مرشدين مشاركين في استضافة برنامج تبادل الخبرات، و48 طالبًا متفوقًا في المرحلة المتوسطة.

أيضًا، تم تكريم 58 طالبًا من المتفوقين في المرحلة الثانوية، فضلًا عن تكريم راعي الحفل شركة آفاق الأهلية، وتكريم أعضاء اللجنة المنظمة.