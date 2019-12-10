انطلاق أشواط الدوليين في مسابقة الدعو بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

انطلقت اليوم أشواط الدوليين في مسابقة الدعو «الملواح» 400 متر بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، بعد أن أتاح نادي الصقور التسجيل للمشاركين الدوليين لهذه المسابقة حتى يوم السبت الماضي.
ويشارك في الأشواط التي تستمر لمدة 3 أيام (124) صقارًا دوليًّا، وبلغ عدد الملاك منهم 105 مقابل 19 محترفًا؛ حيث أقيمت اليوم أشواط السرعة للدوليين وشهدت تنافسًا قويًّا.
وأقيمت اليوم 4 أشواط هي «جير تبع فرخ»، «جير تبع قرناس» للملاك الدوليين، و«جير تبع قرناس» و«جير تبع قرناس» للمحترفين الدوليين.
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