طالب يدير الاجتماع الأول لـ«المجلس التعليمي» بحائل

أدار الطالب أحمد مفرح الشمري اجتماع المجلس التعليمي الأول بمنطقة حائل للعام الدراسي 1440 / 1441 هـ اليوم الثلاثاء.

جاء الاجتماع برئاسة مدير عام التعليم بمنطقة حائل المكلف يحيى العماري وبحضور المساعد للشؤون التعليمية المكلف فهد عليان الحربي والمساعد للشؤون المدرسية المكلف بدر نشاء الرشيدي، وأمين أمانة التعليم الدكتور فضي العنزي وأعضاء المجلس التعليمي من معلمين وأولياء أمور وطلاب وطالبات بقاعة الأمير فيصل بن عبدالله للبنين وقاعة النشاط اللامنهجي للبنات.

وتمت مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ومنها: الاستمرار في إقامة البرامج التدريبية النوعية والمهنية لقائدات ومعلمات مدارس الطفولة المبكرة، وتنفيذ ندوة ولقاءات وورش عمل تثقيفية عن مدارس الطفولة المبكرة، و إجراء دراسة على معايير القياس والتقويم في الطفولة المبكرة و توعية أولياء الأمور والطلبة في توضيح أهمية اختبار قياس والاستفادة من مواقع التواصل لتدريب الطلبة.

كما تمت مناقشة تنفيذ دورات معتمدة بالتعاون مع المتخصصين في القياس والتقويم في المدارس وأندية الحي لتدريب الطلبة على فنيات الإجابة في الاختبارات وإجراء اختبارات تجريبية للطلبة المرحلة الابتدائية لتعويدهم على أجواء الاختبارات.

تطرق الاجتماع لمناقشة كيفية تنفيذ ندوة ولقاءات واجتماعات عن اللائحة الجديدة لتقويم الطالب للمعلمين وأولياء الأمور، كما تم في نهاية هذا الاجتماع اتخاذ التوصيات اللازمة لذلك.