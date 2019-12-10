هشام العسكر: مدير الاستقرار السعري ليس ضامنًا لارتفاع أسهم أرامكو

ساعات ويبدأ إدراج وتداول أسهم أرامكو في شركة السوق المالية السعودية «تداول»، غدًا الأربعاء، وبخصوص إمكانية استخدام آلية الاستقرار السعري التي منحها البائع لمدير الاستقرار السعري، أوضحت «سامبا كابيتال»، أنه من أجل تنفيذ العمليات المتعلقة قام المساهم البائع بمنح مدير الاستقرار «خيار شراء».

وبحسب مدير الاكتتاب، فإنه من خلال «خيار الشراء» يستطيع مدير الاستقرار السعري الشراء من المساهم البائع 450 مليون سهم إضافي كحد أقصى –تعادل 15% من إجمالي حجم الاكتتاب الأساسي للطرح- ويشار إليها بـ«أسهم التخصيص الإضافي»، بسعر الطرح النهائي.

وأوضح المستشار القانوني المتخصص في أنظمة الشركات والأوراق المالية هشام العسكر، أن «تعيين أرامكوا لشركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مديرًا للاستقرار السعري لا يهدف لرفع سعر السهم...»، بحسب العربية.

وتستهدف هذه الخطوة «منح الاستقرار لسعر السهم في حال وجود أي نوع من التذبذب خاصة في الأيام الأولى من التداول عبر منح البائع المساهم لشركة جولدمان خيار شراء من أجل السماح له بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري»، و«يستطيع بموجبه شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، تعادل 15% من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي»، وفقًا لـ«العسكر».

وأشار «العسكر» إلى أن «ممارسة خيار الشراء متاحةً بشكل كلي أو جزئي بناءً على إخطار من مدير الاستقرار السعري خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من اليوم التالي لبدء تداول الأسهم في السوق المالية السعودية (ويشار إليها في ما يلي بـ»فترة الاستقرار السعري».

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وتسمح هذه الخطوات لمدير الاستقرار السعري بالتدخل بالشراء في حال تعرض السهم لضغوط تدفعه للتراجع، أما في حال ارتفاع السهم فيترك ذلك لسجل التداول بناء على العرض والطلب ولا يتدخل لأن الهدف منه المحافظة على نطاق سعر الاكتتاب.

وتوقع العسكر خلال الأيام الأولى للتداول عطفًا على المحفزات التي قدمتها أرامكو بمنح أسهم مجانية في حال الاحتفاظ بالأسهم لمدة 6 أشهر سيكون لها تأثير على الأداء الإيجابي للسهم كما أنها تعتبر مقومات جيدة لادخار السهم، ولكن القرار الاستثماري القصير أو البعيد المدى يعود للمستثمر، وبالتالي ستعتمد حركة السيولة في السهم خلال الأيام الأولى على حجم الطلب على سهم أرامكو.

وتبدأ شركة السوق المالية السعودية «تداول»، غدًا الأربعاء، إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، بالرمز «2222»، فيما حدَّدت تداول نسبة التذبذب اليومي لسعر سهم أرامكو عند «±10%».

وسيتم غدًا تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة أرامكو لمدة 30 دقيقة إضافية، ومن ثم تبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء، في تمام الساعة 9:30 صباحًا، وتنتهي في الساعة 10:30 صباحًا...».

وتبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحًا، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً، علمًا أن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ستبقى كما هي دون أي تغيير.