وكيل محافظة وادي الدواسر يستقبل المشاركين ببرنامج التأهيل الكشفي

استقبل وكيل محافظة وادي الدواسر أحمد سعيد العلم، في ديوان المحافظة، المشاركين في برنامج التأهيل الكشفي الذي تُقيمه إدارة النشاط الكشفي بوزارة التعليم، وتستضيفه إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر، بمشاركة 60 مشرفاً ودارساً من مختلف إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة. ألقى في بداية الاستقبال مُدير عام النشاط الكشفي بالوزارة مجدي محمد الصبيحي كلمة تناول فيها موضوع البرنامج المقام والهدف منه والمستهدفين، وأثنى على كشافة تعليم وادي الدواسر في تحقيقها للعديد من المنجزات على مستوى دوت الخليج. ثم ألقى وكيل المحافظة كلمة أكد فيها أن العمل التطوعي في المملكة ومنه الكشافة ينطلق من مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وقد حظي بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها، وأصبح للعمل الاجتماعي التطوعي مكانته في خطط التنمية وبرامج الدولة التي ركزت على أن يكون الإنسان السعودي وسيلة التنمية وغايتها. تحدث بعد ذلك مُدير التعليم بالمحافظة أحمد العُمري حيث أشار إلى أن المتطوعين في الحركة الكشفية يمارسون العمل التطوعي من قناعة مؤداها الاعتماد على مقاربات جديدة ومتطورة لتوسيع قاعدة ودعم الراشدين؛ حتى يتسنى للحركة الكشفية الوفاء بالتزاماتها الأساسية القائمة على تنمية العضوية والمساهمة في بناء عالم أفضل، من خلال مساهمتهم المميزة في تخطيط وإعداد وتنفيذ برامج جذابة ومشوقة تتصف بروح التحدي وتنسجم مع احتياجات ومتطلبات الشباب. قُدمت بعد ذلك للمحافظ الدروع التذكارية من المشاركين في البرنامج.



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