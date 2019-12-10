السعودية اليوم / انطلاق أعمال الملتقى العلمي الأول لصعوبات التعلم بمنطقة تبوك



تبوك 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارتي التربية الخاصة (بنين-بنات) اليوم الملتقى الأول لصعوبات التعلم تحت شعار " بكم نلتقي لتخطي الصعوبات" بالتعاون مع جامعة تبوك ومجمع إدارة الصحة النفسية و مستشفى الملك سلمان بالشمالية الغربية، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري والمساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير .

وأوضح مدير التعليم في كلمته خلال الحفل الخطابي لافتتاح الملتقى أن مثل هذه الملتقيات والبرامج التي تعدها الإدارة تستهدف نواتج التعليم المستقبلية التي تنعكس بالإيجاب على أبنائنا الطلاب ومنها ملتقى صعوبات التعلم، مبيناً أن وزارة التعليم أخذت على عاتقها بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة المسؤولية لتؤسس للأبناء والبنات في المدارس والمحاضن التربوية البيئة التعليمية المناسبة والهادفة وتحويلها إلى سلوكيات وظيفية تمارس في الميدان التعليمي.

وشدد العُمري في ختام كلمته على ضرورة الرصد الدقيق لنواتج الملتقى ودوره في تحقيق الأهداف التي رسمت له.

وكان مدير تعليم تبوك قد افتتاح المعرض المصاحب للملتقى واطلع على العديد من الوسائل التعليمية للتربية الخاصة، والوسائل التوعوية، كما شاهد فيلماً وثائقياً عن مهام معلم صعوبات التعلم ، ودوره في العملية التعليمية والتوعوية للطلاب.

بعد ذلك شهد مدير تعليم تبوك الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة الذي بدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، تلاها كلمة لمدير إدارة التربية الخاصة ( بنين ) بتعليم تبوك خالد العطوي رحب في مستهلها بالحضور ، مؤكدا أن الجميع في إدارة التربية يعتزون ويفخرون برؤيتهم ورسالتهم وسط طموح لا حدود له ينصب حول تلبية احتياجات أبنائنا من ذوي صعوبات التعلم مع اختلاف تحدياتهم ، مبيناً أن كل طالب لديه قدرات كامنة ، ويستطيع أن يحقق النجاح والتفوق على المستوى الشخصي والاجتماعي والتعليمي خصوصاً إذا وجد التوجيه والإرشاد المناسبين لاستخراج هذه الطاقات الكامنة.

وأضاف : نعتز بالشراكة مع أولياء الأمور الذين يدعمون أبناءهم ، ونؤمن أن نجاحنا هو ثمرة تعاونهم معنا في ضمان الاستفادة من كل البرامج المقدمة لأبنائنا الطلاب والطالبات ، ومن هنا يبرز دور الهيئتين الفنية والإدارية في الادارة وبرامج صعوبات التعلم بالمدارس في توفير البيئة التعليمية الملائمة التي تشجع الطلبة المنتسبين لبرامج صعوبات التعلم على تعزيز ثقتهم بأنفسهم والتفوق والإبداع والمشاركة في المجتمع.

وفي الختام كرم مدير تعليم تبوك المشاركين والداعمين والمحاضرين في الملتقى.

بعد ذلك انطلقت أعمال الملتقى التي تضمنت أربعة محاور أساسية هي صعوبات التعلم تربوياً وصعوبات التعلم نفسياً وصعوبات التعلم اجتماعياً وصعوبات التعلم طبياً ، واختتم الملتقى بعدد من التوصيات الداعمة لعمل معلمي ومعلمات التربية الخاصة في مدارس المنطقة فيما أقيم حفل مماثل ونقل صوتي لفعاليات الملتقى بحضور المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) نجلاء السامان على مسرح الإدارات النسائية.

// انتهى //

21:29ت م

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