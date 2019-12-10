السعودية اليوم / الجيش اللبناني يتسلم عتادًا عسكريًا أميركيًا



بيروت 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

تسلّم اللواء اللوجستي في الجيش اللبناني اليوم عبر مرفأ بيروت 16 مستوعبًا تحتوي على ذخيرة من عيارات مختلفة مقدمة هبة من السلطات الأميركية.

ويأتي ذلك ضمن برنامج المساعدات الأميركية المخصصة للجيش اللبناني.

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20:50ت م

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