السعودية اليوم / بدء أعمال القمة التاسعة لمجموعة دول أفريقيا والكاريبي والهادئ في كينيا



نيروبي 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

بدأت في العاصمة الكينية نيروبي اليوم أعمال القمة التاسعة لرؤساء دول وحكومات أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، بمشاركة 17 رئيس دولة وممثلين من 79 دولة عضو في الرابطة.

ويناقش قادة المناطق الثلاث، وهي أكبر مجموعة من الدول النامية في العالم، مشروع اتفاقية شراكة تجارية جديدة مدتها 20 عامًا مع الاتحاد الأوروبي.

وتبحث القمة على مدي يومين سبل تحقيق تبادل تجاري عادل في أسرع وقت ممكن لتحقيق نمو شامل وضمان السلام والاستقرار في الجنوب، كما ستُبحث خلال القمة اتفاقيات تجارية واقتصادية تهدف إلى القضاء على الفقر المدقع وحالة عدم المساوات والبطالة.

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20:45ت م

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