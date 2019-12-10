السعودية اليوم / اليمن تشارك في مؤتمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف



جنيف 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

تشارك اليمن في أعمال المؤتمر الدولي الـ33 للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة جنيف، بوفد يرأسه سفير اليمن في سويسرا الدكتور علي مجور.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن المؤتمر يناقش سبل توفير الأمن والاستقرار والسلامة العامة للدول ولمواطنيها من خلال وضع إستراتيجية شاملة تسهم في الحد من مخاطر الكوارث والأزمات والطوارئ.

وسيُقدم مشروع قرار بشأن دمج القانون الدولي الإنساني في القوانين الوطنية لتعزيز عمل القانون الدولي الإنساني وتنفيذه.

وفي ذات السياق، يناقش المؤتمر وضع حلول وتدابير لأزمات الكوارث الطبيعية، ومشكلات التدفقات البشرية المهاجرة إلى دول الجوار والإسهام في تعزيز عمل الصحة العالمية لضمان حصول الإنسان على الرعاية الكاملة.

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20:44ت م

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