السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يقدم العزاء لأسرة العتيبي



حائل 13 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 10 ديسمبر 2019 م واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل واجب العزاء لأسرة العتيبي في وفاة الشاب ممدوح بن مطلق الدولي العتيبي رحمه الله .

جاء ذلك خلال زيارة عزاء ومواساة قام بها سموه لمنزل أسرة الفقيد بمدينة حائل مساء اليوم ، التقى خلالها بوالد الفقيد مطلق العتيبي ، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان .

من جانبه أعرب والد الفقيد العتيبي عن شكره لسمو أمير المنطقة على وقفته غير المستغربة التي خففت المصاب الجلل سائلاً الله أن يجعل ما قام به في ميزان أعمال سموه وأن يحفظ الجميع من كل مكروه .

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20:27ت م

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