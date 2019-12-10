شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​تدشين أول سينما في المنطقة الجنوبية بـ 42 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم، أول دار للسينما بالمنطقة الجنوبية، وتبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 42 مليون ريال.

وتجول سموه على أقسام وقاعات العرض مستمعاً من القائمين على الدار لشرح مفصل عن "سينما جازان " التي تضم 10 قاعات تتسع كل قاعة لعدد من 80 إلى 120 شخصًا ، منها قاعتان مخصصتان للأطفال ، وحضر سموه العرض الأول لفلم " ولد ملكاً " الذي يروي حياة وبطولات وحكمة وبعد نظر الملك فيصل بن عبدالعزيز رحمه الله.

ويعد تدشين دار السينما بمنطقة جازان ، التي ستفتح أبوابها أمام الجمهور ابتداءً من مساء الغد ، باكورة حزمة من مشروعات جودة الحياة التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 ، وستوفر لأهالي وزوار منطقة جازان من المواطنين والمقيمين فرص متعددة للترفيه.