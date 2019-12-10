- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن سلمان: لسنا أكبر مصدرين بترول فحسب بل الأكثر موثوقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عبدالعزيز بن سلمان: لسنا أكبر مصدرين بترول فحسب بل الأكثر موثوقية
أكد أن المملكة طرف مهم في استقرار الاقتصاد العالمي
متابعات الخليج 365 - واس
رفع الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة 2020م، رافعا أسمى الشكر والتقدير على الدعم الذي يحظى به قطاع الطاقة ما انعكس على الميزانية العامة للدولة، مؤكدًا أن حجم هذه الميزانية يعكس سمة تعيشها بلادنا منذ انطلاق رؤية 2030، وهي الطموح الذي لا حدود له.
وقال الأمير عبدالعزيز: إن قطاع الطاقة يحظى بدعم غير محدود من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، مؤكدًا أن السياسة البترولية للمملكة تهدف إلى تحقيق أمن وموثوقية إمدادات البترول، وأن المملكة ليست أكبر مصدر للبترول للعالم فحسب، بل الأكثر موثوقية عالميًّا، ما يحقق اطمئنانًا وتوازنًا في أسواق البترول، ويسهل كل احتياجات إمداد الطلب العالمي المتزايد.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعزيز بن سلمان: لسنا أكبر مصدرين بترول فحسب بل الأكثر موثوقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.