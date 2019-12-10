إحباط تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون

2019-12-10

متابعات الخليج 365 - البطحاء

أحبطت الجمارك السعودية في منفذ البطحاء محاولة تهريب أكثر من 10 ملايين حبة كبتاجون.

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وقالت الجمارك في تغريدة لها عبر تويتر: إنه تم ضبط المستقبلين للكمية بالتنسيق مع مكافحة المخدرات.

ولفتت الجمارك إلى أن هذه المحاولة تُعد من أكبر محاولات التهريب خلال السنوات الماضية.

ونشرت الجمارك مقطع فيديو يبين عملية إحباط محاولة التهريب الكبرى.

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