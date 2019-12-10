- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم مستجدات حادث التسمم في #عسير.. 65 حالة منومة ومغادرة 197 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مستجدات حادث التسمم في #عسير.. 65 حالة منومة ومغادرة 197
جميع المرضى يواصلون الاستجابة للخطط العلاجية
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - عسير
أكدت صحة عسير أن الوضع الصحي العام للمصابين في حادث التسمم مستقر ومطمئن، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها حتى آخر إحصائية عند الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء 262 حالة، غادر منها 197 حالة، وعدد الحالات المنومة حاليًّا في عدد من المستشفيات 65 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع: إن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري يتابع تنفيذ توجيهات أمير عسير تركي بن طلال وبمتابعة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، بتقديم كافة الخدمات الصحية والطبية ومتابعة حالاتهم المرضية حتى خروجهم معافين.
كما يواصل المختصون في صحة المنطقة إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للوصول إلى التشخيص الطبي الدقيق بعد اكتمال ظهور النتائج المخبرية.
وشدد آل شايع على أن جميع المرضى يواصلون الاستجابة للخطط العلاجية التي وضعها الفريق الطبي المشرف على علاجهم، كما أن التنسيق قائم بشكل مرن وفوري بين جميع المستشفيات والمراكز الصحية عبر غرفة العمليات بصحة عسير، بالتنسيق مع مركز القيادة والتحكم بصحة المنطقة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مستجدات حادث التسمم في #عسير.. 65 حالة منومة ومغادرة 197 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.