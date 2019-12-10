معسكر طويق للناشئين ودورة برمجة بجامعة الملك خالد

2019-12-10

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

استضافت جامعة الملك خالد، ممثلة في كلية علوم الحاسب الآلي، معسكر طويق للناشئين ودورة برمجة وصناعة الألعاب اللذين ينفذهما الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز اليوم، خلال الفترة من 10- 14 ديسمبر 2019م.

ويهدف معسكر طويق إلى تطوير المهارات التقنية والبرمجية للطلاب والطالبات أصحاب الفئات العمرية من 9 إلى 18 عامًا، وذلك بتدريبهم من خلال مدربين مختصين في مجالي برمجة الألعاب الإلكترونية وصناعة الروبوت، ويستمر البرنامج التدريبي لمدة 4 أيام من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الثامنة مساءً.

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وقال عميد كلية علوم الحاسب الآلي الدكتور علي بن محمد آل قروي: نسعد بأن تكون جامعة الملك خالد، ممثلة في كلية علوم الحاسب الآلي، هي المستضيفة لهذا المعسكر على مستوى منطقة عسير، مشيرًا إلى أن مثل هذا الحدث الذي ينظمه الاتحاد يأتي إسهامًا في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تحفيز الأجيال الناشئة وتعريفهم على تقنيات البرمجة والتقنيات الحديثة وصناعة الروبوتات.

وأوضح آل قروي أن عدد الطلاب والطالبات المسجلين في المعسكر بلغ أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف محافظات ومراكز منطقة عسير، حيث تم قبول 150 منهم فقط وفق معايير وضوابط حددها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

ورفع آل قروي شكره وتقديره إلى مدير جامعة الملك خالد لمبادرته باحتضان الجامعة للمعسكر وحرصه على دعم البرامج والمبادرات التي من شأنها تطوير مهارات الطلاب والطالبات من مختلف الفئات العمرية، كما قدم شكره للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز لتنفيذهم مثل هذه المعسكرات التي تهتم بتنمية المهارات التقنية لطلاب وطالبات المدارس والجامعات وتنفيذ عدة برامج ومعسكرات تدريبية في مختلف مناطق المملكة.