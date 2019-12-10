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السرعة الزائدة وراء انقلاب مركبة على طريق الكر بـ #الطائف
أسفر الحادث عن وقوع إصابات
متابعات الخليج 365 - الطائف
أدت السرعة الزائدة أثناء القيادة في وقوع حادث مروري، على طريق الكر باتجاه الطائف في العاصمة المقدسة.
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، في تغريدة له عبر تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، أن السرعة الزائدة تسببت في انحراف المركبة عن مسارها وانقلابها على الطريق؛ ما نتج عن الحادث عدد من الإصابات.
ولفت 911 إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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