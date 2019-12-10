- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم القبلان: المملكة دائمًا ما تسعى للسلام وتشجع عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
القبلان: المملكة دائمًا ما تسعى للسلام وتشجع عليه
الأمم المتحدة أشادت بدور الملك سلمان في حل أزمة اليمن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد رئيس مركز “ديمومة” للدراسات والبحوث، تركي القبلان، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حريص على التأكيد في كل مناسبة على أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى.
وأضاف القبلان، في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن المملكة دائمًا ما تسعى للسلام وتشجع عليه، والأمم المتحدة أشادت بدور خادم الحرمين في تذليل كل العقبات لإخراج اتفاق الفصائل اليمنية إلى النور.
وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا في بيانهم الختامي للقمة الخليجية التي عقدت بالرياض اليوم أن الاعتداء على أي دولة من دول المجلس هو اعتداء على كل أعضاء المجلس.
وشدد قادة دول مجلس التعاون على أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله.
وأكد البيان على ضرورة التكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر القبلان: المملكة دائمًا ما تسعى للسلام وتشجع عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.