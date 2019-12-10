وفاة بطل «تحدي دلو الثلج» عن 34 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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توفي بيتر فريتس، الرجل الذي أصبح وجها لتحدي دلو الثلج الذي حقق انتشارا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي 2014، في حملة جمعت ملايين الدولارات في شكل تبرعات لأبحاث تتعلق بمرض يصيب الجهاز العصبي بالضمور، عن عمر ناهز 34 عاما، جراء إصابته بهذا المرض.
وقالت أسرة فريتس إنه رحل وسط أسرته «بعد معركة بطولية مع مرض التصلب الجانبي الضموري».
وأضاف البيان أن فريتس «كان مصمما على تغيير مسار المرض الذي لا علاج له ولا شفاء منه» من خلال إحداث ضجة قوية تحقق انتشارا واسعا.
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