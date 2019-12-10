طفل ينجح في اختبار رياضيات خاص بطلبة الجامعات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو

نجح طفل يبلغ من العمر تسعة أعوام، وينحدر من مقاطعة هيوجو في غرب اليابان، في اختبار رياضيات مناسب لمستوى طلبة الجامعات، بحسب ما قاله «معهد شهادات الرياضيات» في اليابان أمس.

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وذكر المعهد أن الطفل شوجو أندو، يدرس من أجل خوض الامتحان منذ عامين، ويعتزم استخدام مهاراته المتعلقة بمادة الرياضيات من أجل تحسين المجتمع، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليابانية «كيودو».

ونقل التقرير عن الطفل القول، إنه يرغب في استخدام مهاراته لمكافحة تغير المناخ. ويعد الاختبار والإنجاز أساسيا بالنسبة لنظام المدارس الذي يتميز بشدة التنافس في اليابان.

يذكر أن اليابان تراجعت من المركز الخامس إلى السادس، في تصنيف الدول حسب قدرات تلاميذ مدارسها في مادة الرياضيات، بحسب أحدث بيانات صادرة عن برنامج تقييم الطلاب الدولي.