حظر شامل للإعلان عن منتجات التبغ في ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان تأييده لفرض حظر شامل للإعلان عن التبغ في ألمانيا، قائلا «يموت كل عام لدينا أكثر من 120 ألف شخص نتيجة التدخين، لهذا السبب يتعين علينا التحذير من التبغ وليس الترويج له، كل شاب نحميه من «مسار التدخين» يستحق حظرا شاملا لإعلانات التبغ»، محذرا من أن التدخين يعد أحد المسببات الأساسية للإصابة بالسرطان.

يشار إلى أن هناك اتجاها حاليا داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا بعد نقاش دام أعواما طويلة نحو اتباع نهج مشترك في وضع مزيد من القيود الإعلانية.

وتعتزم الكتلة البرلمانية التصويت على وثيقة تنص على حظر تدريجي لملصقات الدعاية. وبحسب الوثيقة، من المقرر أن يسري حظر على منتجات التبغ التقليدية اعتبارا من أول يناير 2022، على أن يتبع ذلك فرض قيود أخرى من بينها حظر الإعلان عن سجائر الكترونية مطلع 2024.