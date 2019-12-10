كوابيس الزعيم والأخضر تلاحق السد بمونديال الأندية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تفتتح اليوم في الدوحة، بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم التي يشارك فيها بطل آسيا الهلال السعودي. ويلتقي المستضيف، السد القطري بنظيره هينجين بطل أوقيانوسيا على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

ويخوض السد هذه النسخة بصفته ممثلا للبلد المضيف بعدما فاز بلقب الدوري القطري في الموسم الماضي، فيما يخوض هينجين فعاليات هذه النسخة بعد تتويجه بطلا لأبطال اتحاد أوقيانوسية في الموسم الماضي.

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وتمثل المباراة غدا بالنسبة للسد مواجهة مع المجهول، حيث يخوض هينجين البطولة للمرة الأولى، كما لا يحظى الفريق بنفس الشهرة التي يتمتع بها باقي الفرق المشاركة في هذه النسخة.

ورغم الفارق في المستوى، على الأقل من الناحية النظرية، سيخوض السد هذه المواجهة بكثير من الحذر، وخاصة أن الفريق المنافس ليس لديه ما يخسره، وتظل المفاجآت واردة في المباريات الافتتاحية لمثل هذه البطولات.

ويسعى السد لتعويض الجماهير عن ضياع اللقب الآسيوي من ناحية بعد الهزيمة أمام الهلال السعودي، إضافة لتعويض الجماهير القطرية عامة عن خروج المنتخب من المربع الذهبي في خليجي 24 بالهزيمة 0-1 أمام المنتخب السعودي.