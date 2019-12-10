إيطاليا تستعد ليورو 2020 بوديات قوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ روما
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس إضافة مباراتين وديتين أمام إنجلترا والتشيك، ضمن استعداداته لكأس أمم أوروبا (يورو 2020)، حيث من المقرر أن يبدأ استعداداته بمواجهة المنتخب الألماني.
وسيلتقي المنتخب الإيطالي مع نظيره الإنجليزي في 27 مارس المقبل في ملعب ويمبلي، كما تم الاتفاق في وقت سابق هذا الشهر على مواجهة ودية مع المنتخب الألماني في 31 مارس المقبل.
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