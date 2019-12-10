الإمارات رئيسا للجنة التنفيذ بالجامعة العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة بدأت أمس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال اجتماع لجنة التنفيذ والمتابعة في دورته الـ40، وذلك برئاسة الإمارات وحضور الدكتور بهجت أبوالنصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية ومشاركة ممثلي الدول العربية. وأكد الدكتور مستشار وزير الاقتصاد الإماراتي محمد صالح شلواح، خلال الاجتماع عقب إعادة انتخابه رئيسا للجنة، أهمية الاجتماع، موجها الشكر للمشاركين لإعادة انتخابه، كما أعرب عن أمله في أن يخرج الاجتماع بنتائج تدعم قضايا الاقتصاد في الدول العربية.



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