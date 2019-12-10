حراك رسمي يواكب الاحتجاجات الشعبية في لبنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشهد لبنان حراكا كبيرا قبل موعد الاستشارات النيابية المحددة الاثنين المقبل، بعد أن عاد سعد الحريري ليكون المرشح الوحيد ومن دون منازع لرئاسة الحكومة.

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وفيما استمرت الاحتجاجات الشعبية، غادر القاهرة أمس السفير حسام زكى الأمين العام المساعد رئيس مكتب أمين عام جامعة الدول العربية متوجها على رأس وفد إلى باريس، في زيارة تستمر عدة أيام.

ويشارك الوفد خلال الزيارة في فعاليات اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان، والتي تبدأ اليوم، وصرحت مصادر مطلعة كانت في وداع الوفد بأنه «سيعرض رؤية الجامعة العربية بشأن دعم لبنان، خاصة في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، إلى جانب عرض رؤية الجامعة بشأن الملفات المطروحة على الاجتماع، وتحديد الشروط اللازمة والإصلاحات الضرورية التي يتعين على السلطات اللبنانية اتخاذها للخروج من الوضع الحالي وتشكيل الحكومة اللبنانية بأسرع وقت».

وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أبدى أمس ارتياحه لانعقاد اجتماع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في باريس، متمنيا أن تسفر عن نتائج عملية.